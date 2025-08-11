"Adli meriterebbe un'altra chance in una squadra di alto livello. Non capisco la rottura con il Milan"

Uno dei mancati riscatti che certamente ha lasciato maggiore dispiacere tra i tifosi della Fiorentina è quello di Yacine Adli. Il centrocampista ha disputato una buona stagione con la maglia viola, colpendo anche per l'atteggiamento positivo all'interno del gruppo. Adli è tornato al Milan, ma Allegri non ha intenzione di puntare su di lui.

“Non capisco questa rottura”

“Non capisco questa rottura - ha detto a Radio Sportiva il giornalista di casa rossonera Guido D'Ubaldo - con un calciatore che in passato ha avuto anche un buon rendimento. Forse c'è qualche motivo di carattere comportamentale, altrimenti non me lo spiego. Adli è ancora giovane ed è un peccato che non possa avere un'altra possibilità in una squadra di un certo livello”.