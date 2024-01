Quanto guadagna la Fiorentina dalla Supercoppa Italiana? La cifra già garantita al club... e quella in palio per il vincitore finale

Ma quanto guadagna la Fiorentina dalla Supercoppa Italiana? Lo rivela il portale Calcioefinanza.it, che specifica anche qualche dettaglio del regolamento. Nel primo esperimento della Final Four in Supercoppa, con tre gare secche (semifinali e finale), in ogni partita, in caso di parità al termine dei 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore.

Come si suddivide il montepremi

L'accordo con l'Arabia Saudita porta nelle casse della Lega 23 milioni di euro. 16,2 milioni di questi finiranno nelle casse di Fiorentina, Inter, Napoli e Lazio, ovvero i quattro club partecipanti. Ogni squadra si vede garantito il guadagno di 1,6 milioni, la cifra che andrà alle semifinaliste sconfitte. Chi perderà in finale, invece, guadagnerà 5 milioni. Al vincitore finale andranno 8 milioni di euro.