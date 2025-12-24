Stadio Franchi, presentata la delibera per la commissione d'indagine. La destra si spacca

I consiglieri comunali Lorenzo Masi (Movimento 5 Stelle), Dimitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune) e Cecilia Del Re (Firenze Democratica) hanno ripresentato la delibera per l’istituzione di una Commissione d’indagine sul restyling dello Stadio Artemio Franchi, dopo il ritiro dell’atto avvenuto in Consiglio comunale.

Verificare regolarità, trasparenza e correttezza

La delibera, originariamente sottoscritta da 13 consiglieri comunali, chiede di verificare la regolarità, la trasparenza e la correttezza delle attività amministrative legate all’appalto dei lavori di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, intervento da mesi al centro delle cronache locali e nazionali per i ritardi accumulati e per il rischio concreto di perdita dei finanziamenti PNRR e PNC.

Le destra divisa

La nuova proposta non è stata sottoscritta dai quattro consiglieri di Fratelli d'Italia, che pure si erano fatti promotori dell'iniziativa in prima battuta, ma è stata invece appoggiata da Alberto Locchi di Forza Italia, che l'ha firmato “per coerenza personale”.

“Dare risposte alla città”

“Per qualcuno è sufficiente procedere con semplici approfondimenti, per noi no. La commissione d’indagine è lo strumento previsto per garantire trasparenza e dare risposte alla città, non può essere sostituita da un ordinario approfondimento in commissione” è il commento di Masi, Palagi e Del Re.