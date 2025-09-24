Tegola per il Liverpool: il giovanissimo Leoni si rompe il crociato. Si riapre una finestra per l'ex viola Chiesa?

C'è un ex Fiorentina a cui si possono riaprire le speranze di giocare in Europa in questa stagione. Federico Chiesa, giocatore del Liverpool, è stato inizialmente escluso dalla lista UEFA di Slot, ma l'infortunio grave di un altro italiano dei Reds potrebbe cambiare le cose.

Chiesa può ancora giocare in Champions?

Giovanni Leoni, durante la gara di EFL Cup contro il Southampton (nonché suo debutto assoluto con il Liverpool), si è rotto il crociato e sarà costretto a un lunghissimo stop. Ciò apre un altro spazio in lista UEFA e il principale candidato a occuparlo sembra proprio essere Chiesa.

Più una comparsa

Un avventura, quella sua a Liverpool che, almeno per il momento lo vede essere più una comparsa che un protagonista, nonostante quanto il club lo abbia pagato e nonostante l'ingaggio di livello che percepisce.