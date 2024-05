Verdetti Serie B: il Como torna in Serie A dopo 21 anni. Distefano segna ma la Ternana deve accontentarsi dei playout

Si è appena conclusa l'ultima giornata di Serie B e di conseguenza sono ufficiali i verdetti che riguardano promozioni, salvezze, retrocessioni e accessi a playout e playoff.

Como in Serie A

Dopo il Parma è il Como a tornare ufficialmente in Serie B, grazie al pareggio per 1-1 contro il Cosenza e la sconfitta del Venezia terzo in classifica a La Spezia. Ai playoff vanno quindi i lagunari con Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia.

Ternana ai playout

La Ternana vince 1-0 contro la Feralpisalò grazie al bel gol dell'attaccante Distefano su assist di Amatucci, entrambi in prestito la Fiorentina. Ma questo non basta alla squadra umbra con in rosa tanti giovani di proprietà viola per ottenere la salvezza di diritto dato che lo Spezia vincendo la stacca di un punto in classifica. I rossoverdi e il Bari vanno così ai playout, mentre l'Ascoli, pur vincendo fuori casa contro il Pisa allenato da Aquilani, retrocede in Serie C insieme alla Feralpisalò e il Lecco.