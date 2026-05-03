Ci sono questioni ancora in sospeso sul Franchi: dai parcheggi ai pannelli fotovoltaici. Il punto

In un focus de La Nazione sullo stadio Artemio Franchi (LEGGI QUI) si parla anche delle questioni che ad oggi sono rimaste in sospeso sullo stadio di Campo di Marte, ancora interessato dai lavori di restyling.

I nodi da sciogliere

Restano da definire alcuni aspetti, in particolare parcheggi e impianto fotovoltaico. Il progetto prevede nuovi posti auto interrati, ma non è ancora stabilito se si tratterà di un ampliamento dell’area esistente o della realizzazione di una struttura nuova. Il Comune punta inoltre su circa 3.500 posti in via del Campo d’Arrigo, previsti grazie a un accordo con Ferrovie.

Tema fotovoltaico

Nella seconda fase dei lavori verranno installati anche i pannelli fotovoltaici sulla copertura, con una potenza stimata intorno a 1 MW. Il progetto rispetta le indicazioni della Soprintendenza, che ha richiesto pannelli di colore grigio, meno efficienti rispetto a quelli standard. L’intervento ha un costo di circa 2 milioni di euro e si prevede il coinvolgimento di società energetiche per sostenere la spesa.