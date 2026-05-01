Sandro Sabatini: "La Fiesole sembra una casa lasciata a metà. Quello che sta accadendo al Franchi è una vergogna"

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato dello stadio Artemio Franchi e del restyling a Radio Sportiva, in risparmiando critiche alle modalità scelte per i lavori.

Le parole di Sabatini

“Si sta giocando con le gru al Franchi. Che vogliamo dire? Dobbiamo dirlo da due anni. Guardiamo la Fiesole, il cuore del tifo: sembra una di quelle case rimaste a metà perché il costruttore ha finito i soldi e aspetta che qualcuno le compri per poter riprendere i lavori”.

Amarezza

“Questo è quello che sta succedendo. Questa è l’impressione. Non so con chi prendermela: il sindaco, la Regione… non lo so. Quello che sta accadendo a Firenze è una vergogna”.