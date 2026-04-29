La notizia del via libera all'aumento delle ore lavorative al cantierone dello stadio Artemio Franchi, è stata ovviamente accolta con entusiasmo da parte del sindaco di Firenze, Sara Funaro.

“Un passaggio importante”

“E' un passaggio importante - ha detto - anche se si parla di un periodo temporaneo. Abbiamo dato mandato per prorogare i lavori fino alle 22, potendo partire dalle 6 di mattina, quindi con un range di tempo molto più ampio rispetto a quello attuale che permetterà anche la contemporaneità di lavorazioni che non sarebbe stata possibile con un periodo di tempo ristretto”.

“Accelerata ai lavori”

Poi ha aggiunto: “Questo permetterà di dare un’accelerata e soprattutto di poter andare avanti con il cronoprogramma. Vedremo se ci sarà la possibilità di poter ampliare ulteriormente i lavori perché il nostro obiettivo è quello di mantenere il nostro programma saldo”.