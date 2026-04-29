Giani: "Pronti a intervenire sul Franchi, ma a due condizioni. Tra Comune e Fiorentina impostato rapporto serio"

Dopo aver incassato la disponibilità della Fiorentina a mettere 55 milioni di euro per il rifacimento dello stadio Artemio Franchi, l'amministrazione comunale potrebbe aver bisogno della sponda della Regione per le rifiniture, gli arredi e gli sky box, la cosiddetta fase tre.

“Rapporto serio Comune-Fiorentina”

Il governatore, Eugenio Giani, ha commentato positivamente gli sviluppi delle interlocuzioni fra il club e Palazzo Vecchio: “Sono contento ed è una bella notizia che fra Comune e Fiorentina, attraverso una manifestazione d'interesse, si sia impostato un rapporto serio che vedrà il club viola contribuire allo stadio”.

Due condizioni

Su un possibile intervento della Regione ha detto: “Ci sono due presupposti affinché ci possa essere; il primo è che la città sia candidata ad Euro 2032: si tratterebbe cosi dell'unico stadio toscano. E il secondo è che la Regione venga coinvolta”. Fino a questo momento non ci sono state interlocuzioni a livello istituzionale su questo argomento.