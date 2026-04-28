Funaro: "Proposta Fiorentina frutto riapertura dialogo. Firenze merita di ospitare gli Europei"

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, intervenuta su Lady Radio, ha commentato la notizia della manifestazione d'interesse presentata dalla Fiorentina per la riqualificazione del Franchi.

“Proposta positiva”

“Abbiamo avuto una giornata importante ieri - ha detto la Funaro - Alla visita che abbiamo fatto allo stadio, oltre al ministro Abodi, era presente anche il direttore generale viola Ferrari. La proposta della Fiorentina è positiva, un passo in avanti, frutto del dialogo continuo che c'è stato con il presidente e la dirigenza. Il nostro obiettivo era quello di riportare armonia tra amministrazione comunale e squadra e arrivare ad avere uno stadio riqualificato. Ora andremo avanti con l’iter giuridico amministrativo previsto”.

“Firenze merita gli Europei”

La Funaro e l'amministrazione comunale contano di ospitare gli Europei 2032: “Percentuali non ne posso dare in questo senso, ma stiamo lavorando in maniera serrata per arrivare a presentare la candidatra che dorà essere foramlizzata entro il 31 di luglio. L'auspicio è quello di poterci essere perché la città di Firenze merita questo”.