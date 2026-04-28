Il nodo sensibile dei duemila posti scoperti al Franchi. Un altro no della Soprintendenza

Nella visita al cantiere dello stadio Artemio Franchi, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, si è soffermato in particolare sulle tempistiche dei lavori e su un nodo sensibile: i duemila posti circa che resteranno scoperti in parterre di tribuna.

Soprintendenza

Il mancato via libera da parte della Soprintendenza, ancora una volta, non ha permesso di mettere una nuova copertura della tribuna.

Zone a limitata visibilità

Ci saranno anche zone limitata visibilità a causa delle imponenti colonne che ci saranno ai lati. In questo senso è allo studio la possibilitá di introdurre in futuro biglietti a prezzo ridotto, una pratica molto utilizzata ad esempio negli Stati Uniti, dove sia nel football che nel basket troviamo angoli di stadi e palazzetti che sono molto lontani dal campo di gioco.