Via libera: il cantierone del Franchi guadagna ore di lavoro. Doppi turni e grande accelerata

Sei ore in più ogni giorno, a disposizione del cantierone dello stadio Artemio Franchi. Secondo quanto riportato da La Nazione, la Direzione Ambiente ha rilasciato pochi giorni fa un'autorizzazione in deroga ai limiti acustici richiesta dall'impresa Nuovo Stadio Franchi Srl.

Dalle 6 alle 22

Dunque fino al 30 novembre prossimo, sarà possibile lavorare dalle 6 del mattino fino alle 22. L'orario si restringerà di due ore, cioè dalle 8 alle 22 il sabato e la domenica. Dal 24 maggio in poi, giorno in cui si chiuderà il campionato, in pratica le ditte potranno lavorare non-stop imprimendo una grande accelerata.

Gradoni e copertura

Ci sarà l'ultimazione della posa dei gradoni e le lavorazioni sulle strutture di copertura che “manterranno caratteristiche di rumorosità analoghe a quelle già in essere, senza l'introduzione di nuove sorgenti sonore a maggiore impatto”. Almeno questo è quello che fanno sapere da parte del comune.

La scadenza del 31 luglio

Il tutto per arrivare nel miglior modo possibile al 31 luglio, termine ultimo in cui le città candidate ad ospitare Euro 2032 potranno presentare la loro candidatura.