Mossuto: "La Funaro ha poco da vantarsi per lo stadio. Una barcata di soldi per un impianto nato male"

La Fiorentina è disposta a mettere 55 milioni di euro per completare il rifacimento del Franchi. Questa notizia sta facendo discutere le forze politiche locali.

“La Funaro si esalta, eppure…”

La Funaro è indubbiamente soddisfatta per l'evoluzione della vicenda. Da destra invece partono critiche all'operato dell'amministrazione. “La Fiorentina scende in campo nell'annosa questione stadio ed il Sindaco Funaro si esalta come se avesse vinto, esclusivamente per merito suo, la Champions League” a dirlo è il consigliere comunale della Lega, Guglielmo Mossuto.

“Vicenda gestita malamente”

Che poi aggiunge: "In realtà, lo sanno tutti che le cose stanno diversamente e di come sia stata malamente gestita negli anni, dalle amministrazioni comunali passate e presenti, tale vicenda legata all'impianto fiorentino. Una struttura che verrà alla fine a costare una cifra molto rilevante e che potrebbe, comunque, presentare dei difetti non secondari. Quindi, lungaggini estenuanti, polemiche a non finire, tifosi giustamente arrabbiati e "chi più ne ha, più ne metta". Il tutto, tra l'altro, nell'anno di un traguardo rilevante come quello del centenario viola".

“Ancora lontana la parola fine”

E poi conclude: "Eviterei i facili entusiasmi perché il percorso ad ostacoli non è, ahinoi, per nulla terminato e la parola fine è lontana dall'essere ancora definitivamente scritta...".