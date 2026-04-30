L'orario del cantierone del Franchi diventa extra large. La raccomandazione arrivata alle ditte

Più a tempo a disposizione in tutte le giornate per fare più lavorazioni, per rispettare le scadenze date dal cronoprogramma e, perché no, cercare di accelerare per arrivare al traguardo anche leggermente prima rispetto alla scadenza del 30 aprile 2027.

Il provvedimento

L'orario del cantierone dello stadio Artemio Franchi diventa extra large perché è arrivato il via libera per poter lavorare dalle 6 alle 22 nei giorni feriali e dalle 8 alle 22 per quelli festivi. Un provvedimento entrato in vigore lo scorso 27 aprile, che durerà fino al prossimo 30 novembre.

La raccomandazione

Al cui interno però c'è anche una raccomandazione data alle ditte, vale a dire quella di evitare interventi particolarmente impattanti dal punto di vista del rumore tra le 6 e le 8 del mattino e fra le 20 e le 22. E tali operazioni non potranno essere effettuate nei giorni festivi.