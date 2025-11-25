La Juventus trova una rocambolesca, quanto necessaria, vittoria nel gelo norvegese. Tutto facile per il Napoli grazie al solito McTominay

Si è aperto stasera il turno europeo che vedrà le solite italiane scendere in campo tra stasera e giovedì, il giorno dell'incontro tra Fiorentina e AEK. Intanto, in Champions, è un martedì che vede le due compagini di Serie A uscire dalla serata a bottino pieno: il Napoli passa sul Qarabag per 2-0, mentre nel freddo norvegese la Juventus trova il 3-2 sul Bodo/Glimt.

Le due partite

Succede tutto nel secondo tempo a Napoli: la prima occasione ce l'ha sui piedi Hojlund che però, dagli 11 metri, si fa ipnotizzare da Kochalski che salva il risultato momentaneamente. Serve allora il solito McTominay a sbloccare l'incontro, stavolta non in maniera spettacolare ma con un tap-in da distanza ravvicinata su sviluppi di calcio d'angolo. Il raddoppio arriva appena 7 minuti dopo, stavolta con uno sfortunato autogol di Jankovic - ex Spal e Crotone -, che regala ai partenopei il 2-0.

Temperatura che balla attorno agli zero gradi e nevicata fitta in giornata: questo l'antipasto di Bodo/Glimt-Juventus, che si apre infatti col vantaggio dei padroni di casa grazie a Blomberg, lasciato troppo solo in area su sviluppi di corner. Il secondo tempo, però, cambia completamente volto: è infatti la Juventus a trovare un ribaltone quasi immediato, in 14 minuti, grazie ai due colpi inferti prima da Openda, poi da McKennie di testa, e al 59simo il risultato è di 1-2. All'85simo, però, cambia ancora l'inerzia: calcio di rigore per i padroni di casa a seguito di un fallo veramente evitabile di Cabal. Sul dischetto si presenta Fet, che non sbaglia e firma il 2-2. L'ultimo sforzo della Juventus si rivela però vincente: stavolta il gol del secondo sorpasso lo firma David, su tap-in dopo bella azione di Yildiz, per la rete che vale il 2-3.

Le altre italiane

Domani in campo le altre due italiane: Fiorentina che seguirà con interesse il match tra Francoforte e Atalanta, prossima avversaria di Serie A, mentre l'Inter di Chivu sarà di turno a Madrid, contro l'Atletico.