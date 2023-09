Emerge un retroscena riguardante l'approdo al Manchester United del neo ex centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Secondo quanto riferito dal The Atletic, nel corso le visite mediche per il suo trasferimento ai ‘Red Devils’, lo staff sanitario del club inglese ha rilevato un lieve infortunio alla schiena durante le visite mediche. Dopo le dovute valutazioni è stato deciso di portare avanti l'accordo perché la problematica fisica non è stata ritenuta così grave da annullare l'accordo raggiunto con la società viola. Secondo i media britannici si tratta dei postumi di un infortunio alla parte dorsale emerso nel corso dei mondiali in Qatar.

Un caso che ricorda per certi aspetti quello del centrocampista viola Gaetano Castrovilli, che però a differenza di Amrabat, ad inizio agosto non aveva superato le visite con il Bournemouth per alcune problematiche al ginocchio riemerse dopo il grave infortunio pregresso.