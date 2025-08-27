Previsti oltre 3500 tifosi viola in "trasferta" a Reggio Emilia: tutte le informazioni utili

Domani la Fiorentina giocherà il preliminare di Conference di ritorno contro il Polissya, forte del 3-0 dell'andata. Sono attesi oltre 3500 tifosi viola, a cui il club ha dedicato alcune informazioni per l'arrivo al Mapei.

"ACF Fiorentina, in vista della gara di ritorno dei Play Off di Conference League contro il Polissya ,che si disputerà domani, giovedì 28 agosto alle ore 20:00, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, informa i propri tifosi che: Sarà in vigore il Regolamento d’uso dell’ U.S. Sassuolo, reperibile a questo indirizzo: https://www.acffiorentina.com/getContentAsset/b75369d8-3c47-436c-aef8-da412f9cad89/19f907e4-0a53-4ae6-8e45-26658ac24c6c/Regolamento-stadio-Mapei-Stadium.pdf?language=it.

Per i Tifosi che assisteranno alla gara dalla Tribuna Est è a disposizione il seguente parcheggio (dal Casello Reggio Emilia prendere Via Gramsci e poi via Tegani, seguire indicazioni “Tribuna Nord” – Parcheggio esclusivo: Piazzale Romano / Piazzale Lari): Piazzale Felice Romano: https://maps.app.goo.gl/mothrPtRFq9Urw7A8

Per i Tifosi che assisteranno alla gara dalla Tribuna Ovest è a disposizione fino ad esaurimento il seguente parcheggio: Piazzale del Grosso: https://maps.app.goo.gl/r9btZ4PfoCPLVYMAA;

Su https://www.acffiorentina.com/ticketing/prima-squadra-maschile sono ancora disponibili biglietti per tutti i Settori dell’impianto aperti alla vendita con prezzo promozionale per gli abbonati alla stagione 25/26. Le casse della Biglietteria del Mapei Stadium domani saranno aperte dalle ore 17:00. Si invitano i Tifosi Viola al rispetto delle indicazioni del personale di servizio e delle Forze dell’Ordine sia all’interno che all’esterno dell’impianto. Vi aspettiamo allo Stadio a Reggio Emilia!".