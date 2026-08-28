Brutte notizie per un ex centrocampista della Fiorentina: sarà costretto ad operarsi

Nonostante dal suo arrivo, ormai quasi 6 mesi fa, si sia rivelato uno dei migliori della squadra di Cuesta, dopo l'infortunio degli scorsi giorni arrivano brutte notizie per l'ex centrocampista viola Hans Nicolussi Caviglia. L'infortunio patito sembra essere più duro del previsto, tanto che il giocatore sarà costretto ad operarsi.

Nicolussi Caviglia finisce ai box: previsto lungo stop per l'ex viola

La pubalgia torna a fermare Nicolussi Caviglia. A comunicare nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni è lo stesso Parma tramite i suoi canali ufficiali. Secondo quanto riportato, il centrocampista classe 2000 si è sottoposto ad un intervento per risolvere il problema alla pubalgia, che di fatto lo teneva fermo da diverse settimane.

Il comunicato ufficiale del Parma

Questo il comunicato ufficiale del club: "Parma Calcio 1913 comunica che, nella giornata di oggi, il calciatore Hans Nicolussi Caviglia è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la risoluzione della patologia relativa alla sindrome pubalgica. L'intervento - perfettamente riuscito - è stato eseguito a Londra, presso il Wellington Hospital, ed è stato eseguito dal Dottor Ernest Schiders alla presenza del Dott Lorenzo Segre, medico sociale del Club. Hans Nicolussi Caviglia inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo necessario volto alla ripresa dell'attività agonistica"