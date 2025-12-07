A Radio Bruno, l'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato così dopo la sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo della Fiorentina.

Il danno di Dzeko

“Non immaginate neanche che danno ha fatto Dzeko andando a parlare sotto il settore ospiti a Bergamo con i tifosi. In campo contro il Sassuolo c'era anarchia pura. Ognuno faceva quello che voleva. Questo è uno dei bagni di sangue economici e sportivi peggiori che abbia mai visto in vita mia. Ho una rabbia addosso dopo questa gara incredibile”.

Che imbarazzo

“Io provo imbarazzo per Vanoli, che all'interno dello spogliatoio viene mangiato dai giocatori, che sono un branco di ragazzini che dovrebbero provare vergogna, ma non credo possano farlo, visto l'atteggiamento in campo e il senso di anarchia che aleggia in casa viola”.

Nessuno si vuol far aiutare

“Contro il Sassuolo è saltato il banco. Esempio di questo è stato quando è stato impedito a Kean di prendere il pallone per andare a calciare il rigore da alcuni suoi compagni. Questi giocatori non si rendono conto di cosa vuol dire vestire la maglia della Fiorentina e rappresentare una città storica e gloriosa come Firenze. Per me giocatori come Dodo, Fagioli, Gudmundsson, per come stanno giocando, non dovrebbero nemmeno mettersi la maglia. La cosa che mi fa più imbestialire è il fatto che qui nessuno si vuol far aiutare: né i giocatori dall'allenatore, né la società da dirigenti competenti. C'è una grande supponenza in questa Fiorentina. Commisso non si vede, i giocatori dovrebbero essergli riconoscenti, ma non lo sono affatto”.