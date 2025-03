"La più grande sfida europea degli ultimi 15 anni, un'occasione storica": La differente percezione di Fiorentina-Panathinaikos

“La più grande sfida europea degli ultimi 15 anni”. Mentre a Firenze l'attesa di Fiorentina-Panathinaikos è tutt'altro che spasmodica, ad Atene, sponda Pana, l'atmosfera è totalmente diversa. Così Dikastiko.gr presenta il match di questa sera al Franchi.

E inoltre si legge: "E' un'occasione storica per i "verdi" di qualificarsi dopo 22 anni ai quarti di finale di una competizione europea e di trovare la strada aperta". Aperta per dove? Almeno la semifinale dove potrebbe esserci, per chi ci arriverà, lo scoglio Betis Siviglia. Questo almeno in linea teorica.