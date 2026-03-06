Sulla situazione attuale della Fiorentina, l'ex calciatore Claudio Onofri è intervenuto a Lady Radio: “Previsione salvezza? Impossibile farla adesso, anche perché tantissimo dipende dalle altre squadre lì in lotta. Il valore effettivo della squadra non ha nulla a che vedere con quelle zone di classifica. Non sarà un finale di stagione tranquillo, ma la Fiorentina può farcela se migliorerà la fase difensiva e il numero di gol, che deve aumentare”.

“Gudmundsson potrebbe giocare nei migliori club d'Europa. Ma ad alcune condizioni”

Su Gudmundsson: “Il Genoa gli stava stretto, poi ha avuto una fase di carriera decisamente altalenante. La sua personalità è un limite. A Genova giocava dappertutto ma perché dà il meglio di sé senza un ruolo preciso, deve poter fare movimenti liberi. Faceva il padrone del campo. Potenzialmente, con queste condizioni, potrebbe permettersi le migliori squadre d'Europa”.

“Vanoli? Inutile parlare di moduli”

Su Vanoli: “Inutile parlare di moduli, sono d'accordo con il tecnico. Le caratteristiche dei giocatori definiscono lo schema, devi conoscere i movimenti dei tuoi giocatori e degli avversari. Vanoli interpreta un canovaccio disegnato sulle caratteristiche dell'avversario”.