Anche Belotti trova sistemazione: il Gallo scende in B ed è pronto ad approdare alla corte di Galloppa
Dopo l'addio al Cagliari, è tempo di una nuova avventura per Andrea Belotti: il Gallo è infatti pronto a scendere in Serie B per unirsi alla sua prossima squadra, dove ritroverà un altro ex Viola.
Belotti alla corte di Galloppa
Stiamo infatti parlando del Modena, con Belotti che è pronto ad approdare alla corte del Modena, guidato da Daniele Galloppa, ex tecnico della primavera gigliata. L'ex attaccante, tra le altre, della Fiorentina riscende quindi in cadetteria a distanza di 13 stagioni dall'annata 2013/14 giocata con la maglia del Palermo che gli aprì le porte della Serie A.
In giornata le visite mediche
Belotti è atteso a Modena nella giornata di oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito con la società del patron Rivetti. Poi, la firma sul contratto e il primo allenamento agli ordini di Daniele Galloppa, a pochi giorni dalla trasferta di Bolzano contro il Sudtirol.