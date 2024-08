La Nazione: La trattativa lampo, mediano sbloccato

Due pagine sulla Fiorentina questa mattina nell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 8

In primo piano: “Portiere e mediano: affari sbloccati De Gea ha detto sì, oggi le visite Richardson c’è, trattativa lampo”. Sottotitolo: “Il portiere spagnolo guadagnerà 1 milione più bonus. Il centrocampista marocchino in arrivo a breve Attesa viola per sbloccare l’affare Gudmundsson: serve che il Genoa metta le mani sul suo sostituto”.

Pagina 9

Sempre sul mercato: “Nico, la Juventus preme Gonzalez con la valigia Prima però serve ’Gud’”. Sottotitolo: “Bianconeri decisi ad affondare per l’argentino: operazione da 30 milioni Pradè lo lascerà andare solo con il sì per Gudmundsson. Rebus Amrabat”. Infine leggiamo: “Ultimo test dell'estate Le prove di Palladino con il Parma nel mirino”.