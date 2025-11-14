Non è certo il tempo degli esperimenti. Vanoli in continuità con l'esperienza pioliana, anche se i limiti sono ben evidenti...

Dopo i test fisici andati in scena al Viola Park mercoledì, anche ieri Paolo Vanoli ha voluto "torchiare" a dovere la sua squadra con una doppia seduta, che verrà replicata pure nella giornata di oggi.

Lavoro fisico

Ranieri e soci al mattino hanno lavorato sulla forza con una serie di esercizi in palestra mentre nel pomeriggio il gruppo ha iniziato a pedalare sul campo, con una serie di ripetute per migliorare la fluidità della corsa. Per lavorare sulla tattica ci sarà tempo, sottolinea La Nazione, la priorità del nuovo staff viola è quella di ritrovare quella forma fisica che la squadra non sembra aver mai acquisito in questa stagione.

Continuità con il passato

Dal punto di vista tattico la sensazione è che l'allenatore continuerà ad insistere sul 3-5-2, senza stravolgere gli equilibri della squadra. Il ritorno alla difesa a 4, con la quale l'anno scorso la viola fece il filotto di vittorie e che sembra più adatta agli interpreti difensivi, rimane una possibilità per il futuro. Arriverà poi anche il tempo dei cambiamenti e degli esperimenti, ma al momento, almeno per quanto riguarda il freddo assetto tattico, Vanoli segue la scia dell'esperienza pioliana.