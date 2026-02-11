Valentini: "Ho sempre pensato di rinnovare con il Boca. Ma il club non aveva le mie stesse intenzioni, altrimenti sarei rimasto"

Il difensore Nicolas Valentini, di proprietà della Fiorentina e in forza al Verona, si è trasferito in viola praticamente un anno fa, lo scorso gennaio, per poi andare ai gialloblù a titolo temporaneo. L'argentino è tornato sul suo travagliato addio al Boca Juniors parlando al canale YouTube Ezzequiel, dove spiega quanto accaduto.

“Volevo rinnovare con il Boca, ma non avevano le mie stesse intenzioni”

“Ho sempre pensato di poter rinnovare il mio contratto con il Boca Juniors. Non avevano le mie stesse intenzioni? Ovviamente. Se le avessero avute, sarei rimasto lì. Ho sempre avuto l'idea di rimanere a lungo, ho giocato 10 nel club ed è casa mia. Sarò sempre grato al Boca che mi ha dato tutto”.

“Ero entusiasta, ma a volte le cose non funzionano”

“Ripeto, ho sempre dimostrato apertura verso la società per qualunque tipo di proposta per rinnovare il mio contratto. Avevo molte alternative, ero entusiasta all'idea. Avrei voluto, ma a volte le cose non funzionano e non vanno come vorresti”.