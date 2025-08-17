Fascetti duro su Vlahovic: "Fa bene la Juventus a chiudere i discorsi, per me starebbe un anno in disparte"

Eugenio Fascetti, ex allenatore anche della Fiorentina - seppur per un brevissimo periodo, prima del fallimento - ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.com parlando di vari temi legati alla Serie A, fra i quali anche la gestione di Vlahovic da parte della Juventus.

“Vlahovic? A volte i giocatori chiedono la luna: aveva ancora un anno di contratto, e ha chiesto l'aumento. La Juventus fa bene a chiudere i discorsi arrivati a questo punto: al massimo, il serbo rimarrà alla Juventus e farà una stagione in disparte, ma sono situazioni antipatiche, sia per lui che per la società”