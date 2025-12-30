Questo pomeriggio il direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sull'attuale momento della Fiorentina di Paolo Vanoli.

“Come si fa a cambiare opinione al disastro che stiamo vivendo e per il quale, per il momento, ancora non vedo una via d’uscita. Anche se Paratici, come già detto da qualcuno, stia già lavorando per la Fiorentina, bisogna però capire quale sia il suo referente perche gli uomini del disastro adesso sono ancora li in carica. Sicuramente non so come se ne possa uscire, non saprei cosa consigliare in questo momento a Paratici. Siamo in presenza di una squadra che non funziona, di un allenatore che è riuscito a cambiare poco in corso e di una società purtroppo fantasma. Mi chiedo cosa si stia aspettando ad ufficializzare il suo arrivo”.

“C'è troppa superficialità attorno alla Fiorentina”

Ha ance aggiunto: “C’è una sorta di superficialità attorno a questa squadra. E’ come se si stia aspettando Paratici con l’idea che possa esser lui a risolvere tutti i problemi della Fiorentina. Mi auguro che vada cosi ma ogni partita che passa e ogni sconfitta che arriva cosa vuoi sperare: ogni giorno che passa la Serie B si avvicina. Almeno io a penso in questo modo. Può capitare che si torni a vincere qualche partita di fila, ma in questi ultimi mesi non si è fatto niente per rimediare ai propri errori: e ogni partita che passa la Fiorentina precipita sempre di piu”.

“La vittoria con l'Udinese ci ha esaltato senza motivo e a Parma siamo tornati sulla terra”

Ha voluto anche notare la ricaduta dopo Udine: “Dopo la vittoria contro l’Udinese abbiamo fatto finta un po’ tutti di non considerare quanto abbia effettivamente influito la superiorità numerica. Contro il Parma ti sei accorto che però quello era. Contro i bianconeri Gudmundsson, per fare un esempio, ha fatto quel gol perche non aveva nessuno che lo marcava a uomo, e al Tardini la differenza si è vista eccome: contro una squadra che si è chiusa bene sono tornati tutti i difetti che vedevamo fino a prima. Una squadra senza personalità, impaurita e che non sa difendere, se si deve affrontare la Cremonese cosi il timore nei tifosi resta”.

“Commisso ormai è bruciato”

Ha voluto anche sottolineare un aspetto importante: “Ferrari aspetta che la Fiorentina si salvi per poi dare colpa all’ambiente, soprattutto a noi addetti ai lavori. Ormai il meccanismo dovremo averlo capito tutti. Questa società non può rifarsi della sua verginità. Rocco Commisso, e mi dispiace dirlo, non ha capito che non è più presentabile: ormai è bruciato. Anche se dovesse salvarci, e ce lo auguriamo tutti. Con che faccia si ripresenterebbe dopo aver registrato la peggior stagione della storia della Fiorentina?”