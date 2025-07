In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Fiorentina Giampaolo Pazzini ha parlato anche della sua avventura in viola tra i tanti ricordi toccati: “Io poco egoista? Me l'hanno detto diverse volte. Alla Fiorentina mi sacrificavo per far segnare Toni, quindi ero meno spietato in zona gol”.

E ancora: “Invidioso di lui? Mai. L'invidia e la gelosia non fanno parte di me. Anzi, gliel'ho sempre detto che un paio di tacchetti della sua Scarpa d'Oro sono anche miei. Con tutti i gol che gli ho fatto fare… Firenze? Una piazza incredibile, una proprietà ambiziosa, le prime grandi partite, la Champions, campioni come Mutu. Un gruppo straordinario”.