Casini: "La Fiorentina ha le spalle coperte con la famiglia Commisso. Paratici valore aggiunto. Società in vendita? Non mi risulta"

Questo pomeriggio il consigliere regionale ed ex sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare il momento che sta vivendo la Fiorentina dal punto di vista societario.

“La Famiglia Commisso è una famiglia molto forte, non solo economicamente, e questo mi fa dire che la Fiorentina abbia una base di partenza molto buona. Alle spalle ha una famiglia assolutamente solida e questo non cambia assolutamente dopo la scomparsa del presidente, che però era un passionario e quindi in qualche modo la sua perdita si sentirà comunque”.

“Paratici è un uomo di campo e lo si vede ogni domenica”

Qualche parola anche sull'arrivo di Fabio Paratici: “Sinceramente non so cosa può o potrà portare alla Fiorentina, ma essendo lui un grande dirigente e uomo di calcio sono convinto farà bene: è una figura probabilmente piu consona al campo che all'ufficio. Lo si vede prima di ogni partita quando è assieme al team manager al fianco della squadra durante il riscaldamento".

“L'ex Tottenham sarà sicuramente un elemento di grande qualità”

Ha anche aggiunto: "E' un uomo che ha una grande esperienza ed ha fatto bene ovunque è stato, vincendo tanti trofei e scudetto, risultando tra i protagonisti della vittoria in Europa League del Tottenham. Con gli Spurs trovo molte analogie ultimamente. Paratici potrebbe essere un elemento di grande qualità che si aggiunge al gruppo squadra: voglio credere, anzi sono convinto, che la Fiorentina si sia rafforzata”.

“Acquirenti dal Medio Oriente? Da quanto mi risulta la Fiorentina non è in vendita”

Ha commentato anche le voci su Renzi ed un eventuale acquirente dal Medio Oriente: “Non esageriamo, non credi ci siano i presupposti per discorsi del genere. Adesso la Fiorentina ha un proprietà che resta solida, vediamo quello che sarà il proseguimento della stagione sportiva ma quello che succederà in futuro a livello societario ad oggi non posso saperlo. Non credo che ad oggi, secondo quanto mi risulta, la Fiorentina sia in vendita”.