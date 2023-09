Primi tre punti per la Reggiana di Bianco. Contro lo Spezia di Dragowski a decidere è un altro ex viola

Prima vittoria nel campionato di Serie B per la Reggiana, vittoriosa a La Spezia per 1-2. Il centrocampista classe 2002 in prestito dalla Fiorentina Alessandro Bianco ha giocato ben 85 minuti.

Da segnalare, nel successo degli emiliani, la doppietta di Cedric Gondo, ex attaccante delle giovanili della Fiorentina. In occasione del primo gol granata, inoltre, un'uscita a vuoto dell'ex viola Bart Dragowski, rimasto allo Spezia nonostante la retrocessione in cadetteria.