Un innesto a centrocampo: il ritorno d'attualità di Mangala
Orel Mangala
All'interno della Fiorentina c’è la volontà anche di comprare un mediano di rottura, un giocatore che aggiunga muscoli ed equilibrio al centrocampo. Un elemento che faccia legna recuperando il pallone e migliorando, così, la fase di non possesso.
Profili valutati
Nelle ultime settimane erano stati accostati alcuni profili alla società viola, tra cui il classe 2003 Maurits Kjaergaard del Salisburgo che però non convince. C'era in ballo anche Kristian Thorstvedt del Sassuolo, ma i neroverdi sono irremovibili.
Il ritorno d'attualità
In questo senso invece per il Corriere dello Sport-Stadio potrebbe tornare in auge il nome di Orel Mangala, classe 1998 in forza al Lione a cui è legato da un contratto in scadenza nel giugno del 2028.
