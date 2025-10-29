​​

Corriere dello Sport-Stadio: Pioli cambia il finale...con forze fresche e più offensive

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Forza viola”. Sulla partita di stasera: “Pioli con Kean e Gud”. 

Pagina 17 

Ampio spazio viene dato a: “Pioli cambia il finale”. Sottotitolo: “Il derby di Stefano: la sfida del Meazza conta più del solito”. Presente anche un trafiletto: “De Gea da vero leader per uscire dal tunnel”. 

Pagina 19

Cambiamenti in vista: “Più muscoli c’è Ndour con Sohm”. Sottotitolo: “Fagioli e Nicolussi dovrebbero lasciare il posto  all’azzurrino e all’ex Parma, forze fresche e più offensive”. 

 

