Gianluca Comotto, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Casa Viola ricordando la sua esperienza in Toscana con affetto.

Sulla Fiorentina

“Ho giocato in una grande Fiorentina dove c'erano certi campioni, ma io non mi sono mai ritenuto tale, perché non lo ero: ero uno di quelli che doveva portare altre caratteristiche. Bella esperienza, ho avuto a che fare con spogliatoi pieni di italiani, che aiutava, ed è un segnale che i dirigenti dovrebbero cogliere. Di Firenze ho un ricordo meraviglioso, ci ho vissuto degli anni anche nel dopo-calcio, non posso che essere riconoscente a questa piazza”.

Sulla Champions

“La squadra era forte: considerando solo il campo, avremmo raggiunto la semifinale di Champions, che per una città di 400mila abitanti sarebbe stato incredibile. I Della Valle e Corvino avevano un connubio che funzionava su tutti i livelli: un bellissimo capitolo che tutti i tifosi fiorentini rimpiangeranno, ma non è detto che non possa tornare”.