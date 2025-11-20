L’ex difensore viola Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno in vista di Fiorentina-Juventus, affrontando varie tematiche relative alla gara, ma non solo.

"La curiosità maggiore è sull'atteggiamento tattico che la Fiorentina dovranno mettere in campo nella sfida contro la Juventus. Vanoli ci ha fatto capire che non dovranno avere paura, serve resettare il passato recente, altrimenti rischi che il pallone diventi pesante. Credo che i calciatori viola dovranno avere personalità e aggressività per poter pensare di vincere questa gara”.

‘Coreografia negata? Non sono d’accordo con la decisione della Questura'

"Credo che il tifo gigliato conosca le difficoltà dei ragazzi, e credo che domenica saranno al fianco della squadra come in tutti i momenti difficili. La coreografia negata? La coreografia avrebbe aiutato nella spinta. La decisione della Questura non mi trova d'accordo, non ho capito il motivo della decisione. La cosa più importante adesso è uscire da questa situazione, e per farlo serve esporsi, attaccare, giocare senza paura. Sabato in campo voglio vedere quella leggerezza giusta che ti fa non aver paura di fare un passaggio, i calciatori adesso non hanno più alibi”.

‘Ecco le scelte di Vanoli che mi attendo’

“Mi aspetto Kean e Gudmundsson sabato in attacco. L'islandese ha già fatto vedere qualcosa, Moise deve tornare quello dello scorso anno. Credo che giocheranno Mandragora e Sohm perché Vanoli vuole una squadra più muscolare. Fagioli? Deve capire che, al di là della posizione in cui si sentono maggiormente a loro agio, ha tutto per agire davanti alla difesa”.