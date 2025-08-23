Rispetto ai numeri ai nastri di partenza della scorsa stagione, la Fiorentina di Pioli si porta in dote ben 21 reti in più, quelle segnate dai vari attaccanti nei rispettivi campionati 2024/25. Un surplus offerto soprattutto da Moise Kean, che ripartiva dagli 0 gol alla Juve e ne ha segnati ben 19: “Merito dell'intuizione e dell'eccellente lavoro di recupero di Palladino”, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio.

E poi i 14 di Dzeko in Turchia ma anche i 10 di Piccoli a Cagliari, un'alternativa in più che la Fiorentina non aveva mai avuto: il totale, sommando anche Gudmundsson, fa 49, quasi un raddoppio rispetto ai 28 di un anno fa. L'opzione favorita per il reparto ad oggi resta comunque quella a centravanti unico mentre per vedere Kean e Piccoli insieme serviranno tempo e un collaudo allargato anche al resto della squadra.