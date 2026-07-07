Il retroscena di mercato: la Fiorentina aveva chiesto info per un terzino al momento svincolato (ma promesso sposo in Serie A)

La Fiorentina è alla ricerca di esterni, sia in attacco che in difesa, con diversi profili che potrebbero essere in uscita, tra cui Dodô e Gosens.

Sondaggio viola

E così i dirigenti viola, secondo quanto riporta la giornalista del Corriere dello Sport Eleonora Trotta, avevano sondato nelle scorse ore il terreno per Zeki Celik, terzino turco attualmente svincolato.

La situazione

Con tutta probabilità, però, non sarà viola il suo futuro, con l'entourage del giocatore che ha trovato in queste ultime ore l'accordo con la Roma per il prolungamento di contratto, nonostante al momento il giocatore sia svincolato visto il termine del contratto a fine giugno. Celik dovrebbe rimanere comunque nella Capitale.