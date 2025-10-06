Sandro Sabatini: "I tifosi viola dovrebbero prendersela con tutti, non solo con Pradè. Quante chance servono ancora a Gudmundsson?"

Il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha parlato della situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta casalinga contro la Roma.

Le parole di Sabatini

“Ieri la Fiorentina è stata anche sfortunata con i pali presi. Ma ci sono tante cose che ancora non capisco: a partire dal mercato e da Pradè, che è nel mirino della Curva Fiesole. Ha costruito una squadra leggera, doveva rendersene conto. Nutro stima per lui, ma la squadra non si fa solo con la tecnica".

La contestazione dei tifosi

“Anche Pioli doveva accorgersene. Nicolussi, per esempio, in un centrocampo a due si perde. Per giocare bene deve avere due mezzali con certe caratteristiche a fianco. E poi ci sono i giocatori: Dodo e Gosens non rendono più, anche De Gea sembra sottotono. Gudmundsson? Perche dargli tutte queste chance? I tifosi sono stati accusati ingiustamente, ma non dovrebbero prendersela solo con Pradè, ma con tutti”.