Prandelli: "Ndour è già pronto per la Nazionale. Tutti sapevano che Kayode fosse bravo, ma Mancini..."

L'ex allenatore della Fiorentina ed ex selezionatore della Nazionale, Cesare Prandelli, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato del panorama offerto dal calcio italiano e dei giocatori più interessanti in ottica azzurra.

“Ce n'è uno che sicuramente ha incantato: Kayode - ha detto - Potenza, forza, tranquillità, velocità, uno contro uno, grande personalità, quei calzettoni abbassati che tradiscono estrema disinvoltura. Va all'attacco, tira. Tutti lo sapevano che era bravo, Mancini però è stato il primo ad avere il coraggio di schierarlo”.

Riguardo ai giocatori presenti nell'Under 21 ha aggiunto: “Alcuni mi sembrano già pronti, come Cisse e Ndour. Tutti promettenti, da inserire in Nazionale. Forse stiamo tornando ai tempi in cui gli Under 21 erano titolari anche in campionato. Magari sarà di nuovo così, un po' perché costretti dal mercato e un po' perché un ct che dà spazio crea un movimento di opinione, dà coraggio”.