Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per dire la sua sulla stagione della Viola, e in particolare su due calciatori in rosa.

Sulla rosa e sul mister

“Da mesi dico che i calciatori stanno dando poco: la squadra è stata costruita male, da un allenatore che non c‘è più, un concentrato di giocatori che non sanno saltare l’uomo, tanto che il mio giudizio a fine mercato era che mancasse un centrocampista forte e almeno un esterno. Chiaro che nessuno stia rendendo minimamente, se poi ci si mettono anche le sfortune del caso, tra il gollonzo dell'Atalanta e il palo di Kean… Ma mi aspetto sicuramente qualcosa di più, e penso il mister abbia le idee chiare su chi siano i giocatori per andare in guerra, perché nelle prossime cinque partite ti giochi tutto e Vanoli saprà su chi puntare. Le battaglie sportive si vincono col carattere, ma c'è un problema di mancanza di leadership nello spogliatoio, già dai tempi di Palladino”.

Su due singoli

“Dodô, se ieri mi fosse passato tra le mani, gli avrei staccato le orecchie a morsi. Fagioli? Ho visto qualcuno che gli ha osato dare sei in pagella, ma non fa un contrasto nemmeno a pagarlo: qualcosa sul piano dell'impegno ce lo devono mettere questi calciatori. La maglia, quando escono dal campo, deve essere sudata”.