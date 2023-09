Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenuto su Radio Bruno, ha toccato anche diversi temi riguardanti la Fiorentina: “Comprendo lo sgomento di Commisso verso la burocrazia perché viene da un'altra realtà. Però sul Viola Park e sulla concessione dell'agibilità so che c'è uno spirito collaborativo e tra un anno ci dimenticheremo il fatto che sarà stato inaugurato ad ottobre piuttosto che a settembre. Italiano è un elemento strutturale della Fiorentina. Riesce a motivare molto i calciatori e li spinge ad andare oltre. E' un valore aggiunto e una grande risorsa per i viola”.

Sul rifacimento del Franchi, stante le difficoltà che ci sono nel reperire i 72 milioni tolti dalla UE a Firenze, ha detto: “La mia idea è quella di prendere atto che, rispetto ai progetti fantasmagorici e bellissimi che erano stati fatti, non ci siamo economicamente. La Fiorentina non ci sarà e dovrà essere fatto tutto con le risorse pubbliche. Dobbiamo prendere atto che abbiamo 130 milioni, facciamo le cose che veramente contano come la copertura e la creazione di spazi di aggregazione all'interno dello stadio che, con quei soldi, sono realizzabili”.