Nel faccia a faccia con Gianassi, a Radio Bruno, ha parlato del tema Franchi Paolo Marcheschi di Fratelli d'Italia: "I due progetti degli stadi di Venezia e Firenze sono ineleggibili. Il ministro Abodi ha suggerito a Nardella di fare come fatto a Venezia, perché l’Europa non è cascata nelle furbizia del Comune di Firenze.

Nessun sindaco d’Italia ha chiesto soldi pubblici per uno stadio, ma il Governo si è impegnato per 130 milioni sul Franchi. I 55 milioni non sono persi, ma la ricerca di Nardella non coincidono con i tempi del PNRR. I soldi arriveranno per la città. Si può fare uno stadio con 130 milioni?"