Ikone: "La Fiorentina resterà una parte importante della mia vita. Porterò questi ricordi con me per sempre"

Per Jonathan Ikone è arrivato il momento dei saluti. Da ieri non è più un giocatore di proprietà della Fiorentina, ma è stato acquistato dal Paris FC a titolo definitivo.

“Fiorentina e Como, una parte importante della mia vita”

“Non è facile salutare… - scrive l'ex viola su Instagram - Fiorentina e Como resteranno sempre una parte importante della mia vita. Grazie allo staff, ai miei compagni e a voi tifosi: senza di voi niente sarebbe stato lo stesso”.

“Porterò questi ricordi con me”

E poi: “Qui sono cresciuto, non solo come calciatore ma anche come uomo. Porterò questi ricordi con me per sempre”.