La situazione di mercato che coinvolge Niccolò Fortini può cogliere di sorpresa la Fiorentina. Le parti sono distanti dal rinnovo e ci sono tanti club attenti alla situazione del laterale. Ne parla anche Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube.

“Fortini, alte probabilità di un addio alla Fiorentina”

“Fortini ha un contratto con la Fiorentina fino al 2027, ma non c'è l'accordo per il rinnovo. Anzi, c'è una probabilità elevata di vedere il ragazzo in partenza verso altri club, lasciando dunque la squadra viola. Tra le tante società interessante, quella che sta chiamando con più insistenza nelle ultime settimane è la Roma”.

“La Roma insiste e ha già incontrato gli agenti”

“I giallorossi continuano a cercare Fortini perché credono che sia un ragazzo con potenzialità importanti. Ci si può avvicinare anche a cifre non eccessive, visto che probabilmente il classe 2006 non rinnoverà con la Fiorentina. Insomma, per la Roma è un giocatore gradito e negli ultimi giorni c'è stato anche un incontro. Il club ha già parlato con i suoi agenti”.