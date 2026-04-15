Caputo: "Sentiremo parlare molto di Grosso. Fiorentina? Giusto misurare le proprie ambizioni"

Tra i nomi che la Fiorentina segue per il suo futuro in panchina, c'è anche quello di Fabio Grosso. L'attuale allenatore del Sassuolo sta mostrando aspetti tutto sommato positivi del suo lavoro. Lo conferma l'ex centravanti Ciccio Caputo a Tuttomercatoweb.com.

“Grosso fa un ottimo lavoro. Sentiremo parlare molto di lui”

“Grosso sta facendo un ottimo lavoro, e non è mai scontato, ma con i fatti sta dimostrando che è un signor allenatore: dà qualità alla squadra, fa giocare giovani in un certo modo... ne sentiremo parlare molto”.

“Fiorentina? Giusto misurarsi con altre ambizioni”

Se andasse alla Fiorentina? “Sono del parere che un allenatore che sta facendo bene debba avere le sue occasioni e opportunità, anche in piazze dove ci sono pressioni diverse da quelle che magari vive. Fa parte del calcio. Ed è anche giusto essere ambiziosi e volersi misurare con sé stessi e nuovi contesti”.