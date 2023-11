Gazzetta.it ha effettuato un approfondimento sulla provenienza dei giocatori di Serie A. Tra i vivai italiani, la Fiorentina è 5° per giocatori ‘sfornati’, assieme al Milan, sono 13 infatti gli elementi partiti dal vivaio gigliato che ora militano nel massimo campionato italiano. In vetta c'è l’Inter con 22 giocatori, poi la Juve con 21, la Roma con 20 e l’Atalanta con 17.

“In casa viola si vedono ancora i frutti del lavoro svolto da Pantaleo Corvino, ex ds del club e da sempre abile a scovare giovani talenti. Da Venuti a Mancini, Ranieri e Vlahovic: i toscani sorridono per i risultati raccolti dalle loro ex stelline”, il commento di Gazzetta.it.

I nomi sono quelli di Amatucci, Caso, Cerofolini, Chiesa, Comuzzo, D’Ambrosio*, Gollini*, Kayode*, Mancini, Ranieri, Sottil*, Venuti, Vlahovic. L’asterisco riguarda i giocatori che hanno militato anche in altri vivai.