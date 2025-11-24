Marinozzi: "Kean sposta gli equilibri della Fiorentina, manca un calciatore adatto a Vanoli in regia"

Il giornalista Andrea Marinozzi sul proprio canale Youtube ha parlato del pareggio conseguito dalla Fiorentina contro la Juventus: “Kean mi è piaciuto tantissimo, ha vinto duelli e ha spostato l'equilibrio della squadra in fase offensiva In questo tipo di calcio fatto di duelli, di passaggi in verticali verso la punta, duelli fisici e corsa sulle seconde palle, il centravanti viola è perfetto. Lo si è visto sia nella traversa colpita che nel gol di Mandragora”.

Centrocampo

Su Fagioli: “E' andato così e così nella nuova posizione. In regia c'è anche Nicolussi, ma penso che manchi un calciatore adatto al calcio di Vanoli in quella posizione lì”.

Una viola differente

Infine: “Dal punto di vista mentale la Fiorentina ha fatto bene, mostrando poche fragilità nel corso dei novanta minuti a differenza di ciò che ha fatto vedere in passato. E' stata coraggiosa nella marcatura uomo su uomo”.