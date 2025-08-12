I giocatori che la Fiorentina spera di vendere il prima possibile. La tattica attendista del River Plate

Restano ancora diversi giocatori da piazzare ma la Fiorentina spera di vendere il prima possibile almeno uno tra Jonathan Ikone e Lucas Beltran.

Brasile per Ikone?

Sull'esterno francese che ha terminato la scorsa stagione in prestito al Como, rimane vivo l'interesse di Botafogo e Vasco da Gama.

La tattica attendista del River per Beltran

L'argentino, durante questa estate, ha declinato l'offerta di un altro club brasiliano come il Flamengo. Non ha messo piede in campo né contro il Nottingham Forest, né contro il Manchester United e spera di poter essere collocato in Europa.

Intanto il River Plate, la sua vecchia squadra, aspetta e spera che passino i giorni e possa prenderlo all'ultimo momento in prestito.