Da suggestione ad avversario: il Papu Gomez è tornato in Italia e la Fiorentina lo ritroverà sotto Natale

Per un attimo si era parlato di lui anche in ottica Fiorentina, ed effettivamente poteva affascinare l'idea che il Papu Gomez fosse disponibile tra gli svincolati. Un calciatore ormai avanti con gli anni, 36 le candeline che spegnerà nel 2024, ma che in Serie A ha lasciato dei ricordi sicuramente straordinari.

Ebbene, adesso il Papu Gomez in Italia ci tornerà davvero. Dopo la notizia di ieri del suo ingaggio da parte del Monza, in queste ore l'argentino è arrivato a Milano e si sta dirigendo in Brianza per le visite mediche. L'ex Atalanta è dunque pronto a cominciare la sua nuova avventura italiana, e la Fiorentina lo ritroverà da avversaria il 22 dicembre.