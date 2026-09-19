Baggio diffida il Prato per uso improprio della sua immagine, ma il club non c'entra nulla: i dettagli

Nella mattina di oggi fa scalpore quanto avvenuto al Prato Calcio, società che attualmente milita nel campionato di Serie D: il Divin Codino Roberto Baggio è andato su tutte le furie per un post su Instagram, scagliandosi contro la società toscana.

Una richiesta danni da 150 mila euro

Una richiesta danni per 150 mila euro è arrivata nella giornata di ieri 18 settembre sui tavoli dell’Ac Prato. In calce la firma è di quelle a 5 stelle: Roberto Baggio. Secondo quanto riportato da notiziediprato.it i legali del campione contestano alla pagina Instagram «malatopeiprato» l’utilizzo a fini promozionali della sua immagine, asseritamente alterata con strumenti di intelligenza artificiale, con richiesta di rimozione dei contenuti, di rettifica pubblica e di pagamento della somma di 150 mila euro.

Il Prato però non c'entra assolutamente nulla

Peccato, però, che l’indirizzo a cui è stata mandata la diffida sia sbagliato: Ac Prato, infatti, è del tutto estranea a quella pagina. I legali del campione contestano l'uso non autorizzato della sua immagine da parte della pagina «malatopeiprato» che non è però riconducibile al club biancazzurro.