Pericolo scongiurato per Parisi: Vanoli temeva una ricaduta ma può tirare un sospiro di sollievo

E' rientrato ieri a tempo di record e pareva poter essere addirittura titolare: invece Fabiano Parisi ha dato il suo contributo nella parte finale di Napoli-Fiorentina, con i suoi compagni sotto nel punteggio. Lo ha fatto tra l'altro in un rispolverato 3-5-2, da esterno di sinistra e non come ala.

Nel finale l'esterno classe 2000 stava zoppicando piuttosto nettamente e il timore era che avesse patito una ricaduta al bicipite femorale sinistro, il punto lesionato a Bologna: niente di tutto ciò però perché si trattava solo di una botta ricevuta in un contrasto. Parisi infatti ha finito la partita (i cambi erano terminati) e non ha accusato alcuna nuova lesione: un sospiro di sollievo almeno per Vanoli.